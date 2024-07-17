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У Дніпрі через аварійні роботи деякі вулиці залишились без води: адреси

Вчора 07:56
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У Дніпрі через проведення аварійних робіт деякі вулиці залишились без водопостачання.

Новости Днепра про У Дніпрі через аварійні роботи деякі вулиці залишились без води: адреси

У Dnipro.TV повідомили, що наразі продовжуються аварійні роботи за адресами: 

  • вул. Віктора Мерзленка, 28. Припинено водопостачання цього будинку,
  • вул. Яна Гуса, 24. Припинено водопостачання по вул. Яна Гуса, 2-68.

Також сьогодні, у зв’язку з проведенням аварійних робіт буде відсутнє водопостачання по просп. Науки, 100 – 124 з 08:00 до 20:00.

Через відсутність енергопостачання станом на 07:55 знизився тиск подачі води на поверхах будинків розташованих за адресами:

  • вулиці Березинська, 23, 23-А, 25, 27, 27-А;
  • вулиця М.Лисиченко, 3, 5, 7, 9, 11 ,13, 15, 17, 19;
  • провулок Крушельницької,1, 2, 2-Б, 4, 6, 8, 10;
  • вулиця Терещенківська,2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
  • Донецьке шосе, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126.
  • вулиці Терещенківська,23, 25, 25-А, 27;
  • вулиці Богомаза, 186, 188, 188-А, 188-Б, 188-Г, 188-Д, 190, 192, 196, 198, 200, 202-А, 204;
  • провулок Крушельницької, 5, 5-А, 7, 12, 14, 16, 18, 20;
  • Донецьке шосе, 104, 106, 108, 110.
  • вулиці Калинова, 102, 104, 106, 108, 112,
  • вулиця Галини Мазепи, 71-А, 75, 77, 79, 81, 100.
  • проспекту Слобожанський, 143, 145.
  • вулиці Калинова, 81, 82, 82-А, 82-Б, 84, 85, 88, 88-А, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 100, 100-А;
  • вулиця Галини Мазепи, 67, 69, 71, 71-А , 73, 74, 74-А, 75, 84, 86, 88, 90,
  • вулиця Зразкова, 1, 1/1, 1/2, 3 , 4.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що у Дніпрі 17 липня світло вимикатимуть увесь день: графіки відключень.

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