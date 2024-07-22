У Дніпрі через аварійні роботи деякі вулиці залишились без води: адреси

У Дніпрі виникли проблеми з водою.

Через аварійні роботи та відключення світла у деяких будинках у Дніпрі виникли проблеми з водопостачанням. Про це повідомляють в офіційному Telegram-каналі КП “Дніпроводоканал”.

Зокрема через пошкодження водопроводу по вулиці Велика Діївська, 56 проводяться аварійні роботи, у зв’язку з цим тимчасово припинено водопостачання будинків, розташованих за адресами:

вул. Велика Діївська, 56-62;

вул. Моніторна, 3, 5.

О 08:27 повідомили про проведення аварійних робіт по вулиці Якова Самарського, 2, у зв’язку з цим припинено водопостачання:

вул. Якова Самарського,

вул. Барикадна (частково),

узвіз Крутогірний.

За інформацією, що вказана в публікаціїї міськради, продовжуються аварійні роботи на деяких вулицях, припинено подачу води:

вул. Ливарна, 9;

вул. Надії Алексєєнко, 60-125;

вул. Яна Конопки;

вул. Флотська;

вул. Патона;

бульв. Батальону Дніпро, 79, 83, 97, 97-А, 97-Б, 99;

вул. Поля, 1;

вул. Січеславська Набережна, 39;

вул. Яна Гуса, 2-68.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Окрім вищезазначеного, через відсутність електропостачання, знизився тиск подачі води у будинках, розташованих за адресами:

вул. Академіка Янгеля, 8, 9, 10, 12, 15;

вул. Фабрично-заводська, 25, 33-А;

вул. Алана Шепарда, 13-А;

вул. Запорізьке шосе, 62, 66, 68, 72, 74, 78, 80;

вул. Комбрига Петрова, 29, 33;

ж/м Тополя-3 буд. 31-Б;

вул. Панікахи, 117, 119, 121;

вул. Запорізьке шосе, 82, 119, 121.

Нагадаємо, у Дніпрі 22 липня діють графіки відключення світла, а також на двох вулицях міста вимкнуть світло майже на весь день.

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