У Дніпрі через аварійні роботи деякі вулиці залишились без води: адреси

Через аварійні роботи та відключення світла у деяких будинках у Дніпрі виникли проблеми з водопостачанням. Про це повідомляють в офіційному Telegram-каналі КП “Дніпроводоканал”.
Зокрема через пошкодження водопроводу по вулиці Велика Діївська, 56 проводяться аварійні роботи, у зв’язку з цим тимчасово припинено водопостачання будинків, розташованих за адресами:
О 08:27 повідомили про проведення аварійних робіт по вулиці Якова Самарського, 2, у зв’язку з цим припинено водопостачання:
За інформацією, що вказана в публікаціїї міськради, продовжуються аварійні роботи на деяких вулицях, припинено подачу води:
Водопостачання буде відновлено протягом дня.
Окрім вищезазначеного, через відсутність електропостачання, знизився тиск подачі води у будинках, розташованих за адресами:
Нагадаємо, у Дніпрі 22 липня діють графіки відключення світла, а також на двох вулицях міста вимкнуть світло майже на весь день.
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