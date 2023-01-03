У Дніпрі через аномальне тепло в січні розквітають весняні рослини (ФОТО)

Аномальне січневе тепло змусило “прокинутися” весняні квіти та трави раніше потрібного. За словами дніпрянки Ольги, у нашому місті розквітнула пшінка весняна.
02.01.23. Дніпро. Пшінка весняна розквітла. Ну весна так весна. Ми згодні, – написала Ольга.
І дійсно, початок січня видався аномально теплим. За словами синоптиків, у перший день року зафіксували температурний рекорд. Цього дня термометри показували +12, а подекуди і +14 градусів тепла. В останнє, таке було в 1991 році, але тоді повітря прогрілося до +11, що на три градуси менше ніж в 2023.
Окрім Дніпра рослини почали квітнути і в Кривому Розі. Місцеві мешканці повідомляють, що у місцевому парку розцвіла сакура.
Для довідки: Пшінка весняна, або жовтець-пшінка — отруйна трав’яниста рослина з роду пшінка родини жовтцевих. Раніше входила до роду жовтець. Місцева назва — маслянка. Її також можна використовувати, як лікарську рослину.
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Яна Юхименко
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