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  • У Дніпрі через аномальне тепло в січні розквітають весняні рослини (ФОТО)

У Дніпрі через аномальне тепло в січні розквітають весняні рослини (ФОТО)

Сьогодні 17:19
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У Дніпрі через аномальне тепло квітнуть рослини.

Новости Днепра про У Дніпрі через аномальне тепло в січні розквітають весняні рослини (ФОТО)

Аномальне січневе тепло змусило “прокинутися” весняні квіти та трави раніше потрібного. За словами дніпрянки Ольги, у нашому місті розквітнула пшінка весняна.

02.01.23. Дніпро. Пшінка весняна розквітла. Ну весна так весна. Ми згодні, – написала Ольга.

І дійсно, початок січня видався аномально теплим. За словами синоптиків, у перший день року зафіксували температурний рекорд. Цього дня термометри показували +12, а подекуди і +14 градусів тепла. В останнє, таке було в 1991 році, але тоді повітря прогрілося до +11, що на три градуси менше ніж в 2023.

Окрім Дніпра рослини почали квітнути і в Кривому Розі. Місцеві мешканці повідомляють, що у місцевому парку розцвіла сакура.

Для довідки: Пшінка весняна, або жовтець-пшінка — отруйна трав’яниста рослина з роду пшінка родини жовтцевих. Раніше входила до роду жовтець. Місцева назва — маслянка. Її також можна використовувати, як лікарську рослину.

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Новости Днепра про У Дніпрі через аномальне тепло в січні розквітають весняні рослини (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі через аномальне тепло в січні розквітають весняні рослини (ФОТО)Русский

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