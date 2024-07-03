У Дніпрі частина вулиць має проблеми з водою: адреси

У місті через відсутність електропостачання знизився тиск подачі води на деяких вулицях.

Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.

Станом на 09:00 у зв’язку з відключенням електроенергії проблеми з водопостачанням виникли на верхніх поверхах будинків за адресами:

проспект Науки, 100 – 124;

бульвар Зоряний,1, 1-Д;

Запорізьке шосе,2-А, 4, 10, 16;

вул. Михайла Міхновського , 2 – 31;

провулку Фестивальний , 1 – 31;

проспект Миру, 1 – 95;

вул. Березинська, 22 – 61;

вул. Юрія Магалевського, 1 – 15;

провулок Вільний,2 -1 2;

вул. Ю.Липи, 1 – 23;

вул. Донецьке шосе, 97 – 137;

проспект Слобожанський,40-90;

вулиця Богдана Хмельницкого,2-33;

проспект Петра Калнишевського,1-72;

вул. Батумська,8-64;

вул. Старочумацька,1,10,11;

вул. Квітки Цісик,1-36;

вул. Яскрава,1-41;

вул. Дебальцівська,21,23,28,29;

вул. Осіння, 7-13;

вул. Калинова, 102, 104, 106, 108, 112;

вул. Галини Мазепи, 71 – А , 75, 77, 79, 81, 100;

вул. Калинова, 49, 51, 53, 61, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83;

вул. Василя Тютюнника, 32;

вул. Універсальна, 27, 29;

вул. Янтарна, 32, 34, 40, 42, 44;

провулок Універсальний, 6, 7, 7-А;

вул. Робоча, 25, 25-А, 25-Б, 25-В, 59, 65;

вул. Надії Алексєєнко, 100, 104, 104-А, 106;

вул. Братів Горобців, 36,38, 47, 49, 51, 51-А, 66;

вул. Професора Герасюти, 1;

вул. Верстатобудівельників, 3;

вул. Робоча, 152, 154, 158, 160;

вул. Національної Гвардії, 17, 19.

Наразі проводяться аварійні роботи по вулиці Сонячна Набережна, 36. У зв’язку з цим знижено тиск на верхніх поверхах по вулиці Сонячна Набережна, 26, 34.

Стежити за відключенням водопостачання можна у Telegram-каналі комунального підприємства.

Окрім того, нагадаємо, що частина лівого берега Дніпра 2 липня залишилася без води через проведенням аварійно-відновлювальних робіт на водогоні по вул. Сонячна Набережна. Відновлення стійкого режиму постачання води очікується на 10:00 сьогодні, 3 липня.

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