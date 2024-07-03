У Дніпрі частина вулиць має проблеми з водою: адреси

вул. Братів Горобців, 36,38, 47, 49, 51, 51-А, 66;
вул. Професора Герасюти, 1;
вул. Верстатобудівельників, 3;
вул. Робоча, 152, 154, 158, 160;
вул. Національної Гвардії, 17, 19.
Наразі проводяться аварійні роботи по вулиці Сонячна Набережна, 36. У зв’язку з цим знижено тиск на верхніх поверхах по вулиці Сонячна Набережна, 26, 34.
Стежити за відключенням водопостачання можна у Telegram-каналі комунального підприємства.
Окрім того, нагадаємо, що частина лівого берега Дніпра 2 липня залишиласябез води через проведенням аварійно-відновлювальних робіт на водогоні по вул. Сонячна Набережна. Відновлення стійкого режиму постачання води очікується на 10:00 сьогодні, 3 липня.
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