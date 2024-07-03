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У Дніпрі частина вулиць має проблеми з водою: адреси

Сьогодні 09:03
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У місті через відсутність електропостачання знизився тиск подачі води на деяких вулицях.

Новости Днепра про У Дніпрі частина вулиць має проблеми з водою: адреси

Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.

Станом на 09:00 у зв’язку з відключенням електроенергії проблеми з водопостачанням виникли на верхніх поверхах будинків за адресами:

  • проспект Науки, 100 – 124;
  • бульвар Зоряний,1, 1-Д;
  • Запорізьке шосе,2-А, 4, 10, 16;
  • вул. Михайла Міхновського , 2 – 31;
  • провулку Фестивальний , 1 – 31;
  • проспект Миру, 1 – 95;
  • вул. Березинська, 22 – 61;
  • вул. Юрія Магалевського, 1 – 15;
  • провулок Вільний,2 -1 2;
  • вул. Ю.Липи, 1 – 23;
  • вул. Донецьке шосе, 97 – 137;
  • проспект Слобожанський,40-90;
  • вулиця Богдана Хмельницкого,2-33;
  • проспект Петра Калнишевського,1-72;
  • вул. Батумська,8-64;
  • вул. Старочумацька,1,10,11;
  • вул. Квітки Цісик,1-36;
  • вул. Яскрава,1-41;
  • вул. Дебальцівська,21,23,28,29;
  • вул. Осіння, 7-13;
  • вул. Калинова, 102, 104, 106, 108, 112;
  • вул. Галини Мазепи, 71 – А , 75, 77, 79, 81, 100;
  • вул. Калинова, 49, 51, 53, 61, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83;
  • вул. Василя Тютюнника, 32;
  • вул. Універсальна, 27, 29;
  • вул. Янтарна, 32, 34, 40, 42, 44;
  • провулок Універсальний, 6, 7, 7-А;
  • вул. Робоча, 25, 25-А, 25-Б, 25-В, 59, 65;
  • вул. Надії Алексєєнко, 100, 104, 104-А, 106;
  • вул. Братів Горобців, 36,38, 47, 49, 51, 51-А, 66;
  • вул. Професора Герасюти, 1;
  • вул. Верстатобудівельників, 3;
  • вул. Робоча, 152, 154, 158, 160;
  • вул. Національної Гвардії, 17, 19.

Наразі проводяться аварійні роботи по вулиці Сонячна Набережна, 36. У зв’язку з цим знижено тиск на верхніх поверхах по вулиці Сонячна Набережна, 26, 34.

Стежити за відключенням водопостачання можна у Telegram-каналі комунального підприємства.

Окрім того, нагадаємо, що частина лівого берега Дніпра 2 липня залишилася без води через проведенням аварійно-відновлювальних робіт на водогоні по вул. Сонячна Набережна. Відновлення стійкого режиму постачання води очікується на 10:00 сьогодні, 3 липня. 

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