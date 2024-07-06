У Дніпрі частково скасували відключення світла 6 липня, – Укренерго

Про це повідомляє компанія “Укренерго” у своїх соцмережах.
Ще на одну годину більше зі світлом. За вказівкою Укренерго графіки відключень НЕ застосовуватимуться до 16:00. Причини: зменшення споживання у вихідний день та збільшення виробітку сонячних електростанцій, — йдеться у дописі.
Раніше графіки відключень планували скасувати тільки до 15 години.
Про подальші зміни у графіках можна дізнатись на сайтах енергетичних компаній та у соцмережах.
Індивідуальні графіки доступні на сайті ДТЕК.
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