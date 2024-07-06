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У Дніпрі частково скасували відключення світла 6 липня, – Укренерго

Сьогодні 13:01
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Сьогодні у Дніпрі частково скасовані графіки відключень електроенергії.

Новости Днепра про У Дніпрі частково скасували відключення світла 6 липня, - Укренерго

Про це повідомляє компанія “Укренерго” у своїх соцмережах.

Ще на одну годину більше зі світлом. За вказівкою Укренерго графіки відключень НЕ застосовуватимуться до 16:00. Причини: зменшення споживання у вихідний день та збільшення виробітку сонячних електростанцій, — йдеться у дописі.

Раніше графіки відключень планували скасувати тільки до 15 години.

Про подальші зміни у графіках можна дізнатись на сайтах енергетичних компаній та у соцмережах. 

Індивідуальні графіки доступні на сайті ДТЕК.

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Новости Днепра про У Дніпрі частково скасували відключення світла 6 липня, - УкренергоУкраїнська

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