У Дніпрі частково працюватиме вуличне освітлення: подробиці

З понеділка, 12 грудня, у Дніпрі знову запрацює вуличне освітлення.

Про це повідомляє департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради.

Це пов’язано одразу із декількома чинниками: поганою погодою та великою кількістю аварій. Також були часті звернення людей до міської влади із відповідним проханням.

Але повернуть лише частину. Так, загальна кількість вуличного освітлення, що працюватиме, не перевищуватиме 30% та буде залежати від ситуації в енергосистемі України. Вимикатимуть його о 21:00.

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