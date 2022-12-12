У Дніпрі частково працюватиме вуличне освітлення: подробиці

Про це повідомляє департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради.
Це пов’язано одразу із декількома чинниками: поганою погодою та великою кількістю аварій. Також були часті звернення людей до міської влади із відповідним проханням.
Але повернуть лише частину. Так, загальна кількість вуличного освітлення, що працюватиме, не перевищуватиме 30% та буде залежати від ситуації в енергосистемі України. Вимикатимуть його о 21:00.
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