У Дніпрі частково немає опалення через відключення електрики: адреса

Сьогодні, 2 лютого, у Дніпрі діють стабілізаційні графіки відключення світла. Де станом на 06:00 немає опалення і води через віялові відключення електрики.

Про це повідомляє прес-служба міськради Дніпра.

На Дніпропетровську область надано такі обмеження споживання електроенергії: вдень – 1280 МВт, вночі – 1248 МВт. Дніпрян просять розумно споживати електроенергію, щоб уникнути масштабних аварій на електромережах та стабілізувати енергосистему.

Дізнатися, коли за графіком у вас мають вимкнути світло, можна за посиланнями:

якщо ви абонент ДТЕК – https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns

якщо ви абонент ЦЕК – https://cek.dp.ua/index.php/nashi-novyny/754-timchasovi-grafiki-pogodinnikh-vidklyuchen.html

Станом на 6:00 приватними енергопостачальними компаніями знеструмлено ряд тепло-розподільчих пунктів (ТРП) та будинкових котелень КП “Теплоенерго” за наступними адресами:

пр. Гагаріна;

вул. Архітектора Петрова, С. Єфремова;

вул. Севастопольська, Телевізійна;

просп. Дмитра Яворницького, вул. Героїв Крут, Мусліма Магомаєва;

вул. Сірко, ст. Лоцманська;

вул. Запорізьке шосе, Толстого;

вул. Є. Коновальця, пл. Соборна, І. Акінфієва.

Робота котелень та ТРП буде відновлена після включення електроенергії на цих об’єктах.

Наразі працюють всі районні та квартальні котельні КП “Теплоенерго”.

Станом на 6 ранку через віялові відключення знеструмлено декілька котелень КП “Жилсервіс-Дніпро” у Центральному районі. Наразі без опалення знаходяться житлові будинки за наступними адресами:

просп. Олександра Поля;

вул. Полєтаєва;

вул. Новосільна;

просп. Богдана Хмельницького;

вул. Гавриленка;

вул. Нахімова;

просп. Пилипа Орлика;

вул. Стромцова;

вул. Титова;

вул. Ушакова.

Відновлення роботи котелень відбудеться після подачі на них електроенергії.

Наразі всі об’єкти теплопостачання КП “Коменергосервіс” працюють стабільно. Теплом забезпечені всі будинки, які обслуговують котельні цього КП.

Жодних аварійних ситуацій на мережах теплопостачання не зафіксовано.

За минулу добу, 1 лютого, завдяки напруженій роботі комунальних служб було усунуто 36 засмічень на мережах водовідведення, а також ліквідовано 23 пошкодження на мережах водопостачання. Найсерйозніші з них:

вул. Криворізька, 3;

вул. Клюєва, 3;

просп. Правди, 119;

вул. Сухий острів, 3;

вул. Підмогильного, 19.

Станом на 6:00 зупинена робота підвищувальної насосної станції (ПНС), яка знеструмлена приватними енергетичними компаніями. Через це знижений тиск в мережі систем водопостачання за такими адресами:

– просп. Миру, 35, 43, 49, 55, 63, 61, 75.

Водопостачання у цих будинках буде відновлено після подачі електроенергії на ПНС.

За завданням міського голови Бориса Філатова всі комунальні служби Дніпра мають всю необхідну техніку та матеріали. Завдяки цьому вони можуть швидко та якісно виконувати будь-які ремонти на комунальних мережах.

З самого ранку аварійна бригада КП “Дніпроводоканал” продовжить заміну пошкодженої ділянки водопроводу на вул. Яна Гуса. Роботи завершать до кінця дня. Після цього водопостачання в будинках № 1-50 по цій вулиці одразу буде відновлено.

У випадку виникнення будь-яких проблемних ситуацій на мережах водо-, та теплопостачання, комунальники одразу їх ліквідують. Це питання міська влада тримає на контролі, аби дніпряни в повному обсязі були забезпечені і теплом, і водою.

Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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