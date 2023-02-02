У Дніпрі частково немає опалення через відключення електрики: адреса

Про це повідомляє прес-служба міськради Дніпра.
На Дніпропетровську область надано такі обмеження споживання електроенергії: вдень – 1280 МВт, вночі – 1248 МВт. Дніпрян просять розумно споживати електроенергію, щоб уникнути масштабних аварій на електромережах та стабілізувати енергосистему.
Дізнатися, коли за графіком у вас мають вимкнути світло, можна за посиланнями:
Станом на 6:00 приватними енергопостачальними компаніями знеструмлено ряд тепло-розподільчих пунктів (ТРП) та будинкових котелень КП “Теплоенерго” за наступними адресами:
Робота котелень та ТРП буде відновлена після включення електроенергії на цих об’єктах.
Наразі працюють всі районні та квартальні котельні КП “Теплоенерго”.
Станом на 6 ранку через віялові відключення знеструмлено декілька котелень КП “Жилсервіс-Дніпро” у Центральному районі. Наразі без опалення знаходяться житлові будинки за наступними адресами:
Відновлення роботи котелень відбудеться після подачі на них електроенергії.
Наразі всі об’єкти теплопостачання КП “Коменергосервіс” працюють стабільно. Теплом забезпечені всі будинки, які обслуговують котельні цього КП.
Жодних аварійних ситуацій на мережах теплопостачання не зафіксовано.
За минулу добу, 1 лютого, завдяки напруженій роботі комунальних служб було усунуто 36 засмічень на мережах водовідведення, а також ліквідовано 23 пошкодження на мережах водопостачання. Найсерйозніші з них:
Станом на 6:00 зупинена робота підвищувальної насосної станції (ПНС), яка знеструмлена приватними енергетичними компаніями. Через це знижений тиск в мережі систем водопостачання за такими адресами:
– просп. Миру, 35, 43, 49, 55, 63, 61, 75.
Водопостачання у цих будинках буде відновлено після подачі електроенергії на ПНС.
За завданням міського голови Бориса Філатова всі комунальні служби Дніпра мають всю необхідну техніку та матеріали. Завдяки цьому вони можуть швидко та якісно виконувати будь-які ремонти на комунальних мережах.
З самого ранку аварійна бригада КП “Дніпроводоканал” продовжить заміну пошкодженої ділянки водопроводу на вул. Яна Гуса. Роботи завершать до кінця дня. Після цього водопостачання в будинках № 1-50 по цій вулиці одразу буде відновлено.
У випадку виникнення будь-яких проблемних ситуацій на мережах водо-, та теплопостачання, комунальники одразу їх ліквідують. Це питання міська влада тримає на контролі, аби дніпряни в повному обсязі були забезпечені і теплом, і водою.
Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
(056) 732-12-12
(095) 732-12-12
(096) 732-12-12
(073) 732-12-12
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