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  • У Дніпрі будуть обирати нові символи для ребрендингу міста: як долучитися до обговорення

У Дніпрі будуть обирати нові символи для ребрендингу міста: як долучитися до обговорення

Сьогодні 11:32
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Активну молодь Дніпра запрошують до обговорення нових символів Дніпра.

Новости Днепра про У Дніпрі будуть обирати нові символи для ребрендингу міста: як долучитися до обговорення

За підтримки Українського культурного фонду, цього тижня стартує проєкт Dnipro.Inside. Мета – виокремити 5 візуальних символів, які стануть основою для ребрендингу повоєнного культурного розвитку міста. Їх будуть обговорювати на зустрічах з істориками, архітекторами, чиновниками, блогерами, журналістами та молоддю.

Про це повідомляє “КУСТ медіа”.

“Для участі у проєкті шукають активну молодь нашої громади. Якщо ти любиш своє місто, маєш свою думку щодо його ідентичності і хочеш стати частиною масштабного ребрендингу – долучайся до обговорень”, – йдеться в повідомленні.

Перша зустріч відбудеться 8 серпня у приміщенні Дніпровського художного музею. Аби долучитися до проєкту — потрібно зареєструватися за посиланням.

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Новости Днепра про У Дніпрі будуть обирати нові символи для ребрендингу міста: як долучитися до обговоренняУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі будуть обирати нові символи для ребрендингу міста: як долучитися до обговоренняРусский

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