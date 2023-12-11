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  • У Дніпрі будь-хто зможе взяти собі додому частинку Вифлеємського вогня миру: як це зробити

У Дніпрі будь-хто зможе взяти собі додому частинку Вифлеємського вогня миру: як це зробити

Сьогодні 12:12
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До Дніпра прибуде Вифлеємський вогонь миру.

Новости Днепра про У Дніпрі будь-хто зможе взяти собі додому частинку Вифлеємського вогня миру: як це зробити

Цьогоріч до Дніпра знову привезуть Вифлеємський вогонь миру. 

Як повідомили в Укрзалізниці, 10 грудня залізничники отримали Вогонь від скаутської організації “Пласт” і тепер передадуть його на 24 українських вокзали, серед яких є і Дніпро.

11 грудня на вокзалі встановлять безпечні стенди з Вогнем, де усі охочі зможуть взяти його частинку собі додому абсолютно безплатно. 

Новости Днепра про У Дніпрі будь-хто зможе взяти собі додому частинку Вифлеємського вогня миру: як це зробити

Вифлеємський вогонь миру — міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва Христового. Батьківщина Вогню – палестинське місто Вифлеєм, звідки його передають усім країнам світу. Вогонь символізує мир, любов та добро.

У світі традицію започаткували ще в 1984 році, але в Україні до цієї акції долучилися лише у 1992. Відтоді за декілька тижнів до Різдва Вогонь передають до нашої країни з Вифлеєму.

Не варто його плутати з Єрусалимським вогнем, який поширюють світом на Великдень. Вифлеємський присвячений народженню Ісуса Христа. 

Укрзалізниця організовує передачу вогню на вокзали України втретє. 

Нагадаємо, цьогоріч на Різдво та Новий Рік знову не буде додаткових вихідних через воєнний стан. Також ми відзначатимемо лише одне Різдво – 25 грудня. 

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Новости Днепра про У Дніпрі будь-хто зможе взяти собі додому частинку Вифлеємського вогня миру: як це зробитиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі будь-хто зможе взяти собі додому частинку Вифлеємського вогня миру: як це зробитиРусский

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