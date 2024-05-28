У Дніпрі благодійники з Нідерландів відкрили шпиталь для тварин, постраждалих через війну

Нідерландський благодійний фонд House of Animals відкрив у Дніпрі шпиталь невідкладної допомоги для тварин, які постраждали через війну.

Тисячі любителів тварин з Нідерландів та Бельгії пожертвували кошти на шпиталь для постраждалих тварин в Україні. Його вирішили відкрити у Дніпрі на території притулку для тварин Pegasus.

Про це повідомляє “Укрінформ”.

Назвали шпиталь невідкладної допомоги “Люсі” – на честь вівчарки Люсі, яку тяжко поранену привезли до притулку для тварин у Дніпрі у грудні. Згодом вона померла через відсутність гігієни та належного медичного догляду.

Аби запобігти у майбутньому таким випадкам, важко поранених тварин будуть привозити до шпиталю Pegasus та рятувати. Там є операційна, стерильні палати на 70 лікарняних ліжок та відділення із медикаментами та продукцією медичного призначення. Займатися лікуванням будуть ветеринари, які добре підготовлені.

Нідерландська захисниця тварин і засновниця зоозахисної організації House of Animals Карен Сутерс розповіла, що вже два роки її благодійний фонд підтримує тварин, яких військові привозять до притулків. За її словами, без невідкладної медичної допомоги вони не мають шансів на порятунок.

“Коли ми були в Україні у грудні минулого року, ми побачили, що є величезна потреба в медичній допомозі для тварин, постраждалих від війни. Багато тварин перебувають у жахливому стані. Коти з простреленими очима та собаки з тяжкими ранами живота чи переломами лап. Тварин щоденно привозять українські військові до притулків для тварин, які ми підтримуємо вже понад два роки. Без невідкладної медичної допомоги більшість тварин не мають шансів, ми це бачили на власні очі. Дніпро видається найкращим місцем для шпиталю невідкладної допомоги”, – розповіла Карен Сутерс.

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