Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі бізнесмен та соратник Іллі Киви коригував ракетні удари

Сьогодні 16:04
просмотров

Служба безпеки України викрила в Дніпрі коригувальника ворожого вогню.

Новости Днепра про У Дніпрі бізнесмен та соратник Іллі Киви коригував ракетні удари

Про це повідомили в пресслужбі СБУ. 
 
Ним виявився місцевий бізнесмен у сфері IT, який ще в 2014 познайомився зі одіозним Іллєю Кивою. Він входив до найближчого кола екснардепа-зрадника.
 
Відомо, що затриманий також очолював одне із громадських об’єднань, яке знаходилося під контролем забороненої ОПЗЖ. До початку повномасштабного вторгнення він шукав однодумців, які мали влаштовувати провокації та розхитувати обстановку в регіоні. 
 
Після початку війни бізнесмен полював на системи ППО у Дніпрі. Він фільмував роботу військових та фотографував об’єкти критичної інфраструктури. Цю інформацію він передавав противнику через анонімні телеграм-канали. 
 
Одержані відомості агресор використовував для здійснення ракетних ударів по місту і планування диверсій.
 
Під час обшуків в його квартирі знайшли техніку та мобільні телефони, за допомогою яких він і передавав розвідувальну інформацію.
 
 
Його затримали та оголосили підозру в державній зраді.
 

Новости Днепра про У Дніпрі бізнесмен та соратник Іллі Киви коригував ракетні удари

Новости Днепра про У Дніпрі бізнесмен та соратник Іллі Киви коригував ракетні удари

Новости Днепра про У Дніпрі бізнесмен та соратник Іллі Киви коригував ракетні удари

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі бізнесмен та соратник Іллі Киви коригував ракетні удариУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі бізнесмен та соратник Іллі Киви коригував ракетні удариРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Вимкнути з розетки, встановити «авіарежим» та прибрати накип: що допоможе скоротити споживання електроенергії
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:28
    Вимкнути з розетки, встановити «авіарежим» та прибрати накип: що допоможе скоротити споживання електроенергії

    Росія б'є ракетами по критичній інфраструктурі України. Внаслідок обстрілу 10…

    Вже в дорозі: ще одне місто допомогло Дніпру з пасажирськими автобусами
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:21
    Вже в дорозі: ще одне місто допомогло Дніпру з пасажирськими автобусами

    У Дніпро їде ще три великих автобуси.

    Воду не пити: в місті на Дніпропетровщині будуть чистити систему водопостачання
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:37
    Воду не пити: в місті на Дніпропетровщині будуть чистити систему водопостачання

    У місті на Дніпропетровщині будуть дезинфікувати воду. 

    Кількість загиблих збільшилася: у якому стані постраждалі від ракетного удару по Дніпру
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:34
    Кількість загиблих збільшилася: у якому стані постраждалі від ракетного удару по Дніпру

    10 жовтня Дніпро атакували ракетами.

    Наверх