У Дніпрі бізнесмен та соратник Іллі Киви коригував ракетні удари

Служба безпеки України викрила в Дніпрі коригувальника ворожого вогню.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Ним виявився місцевий бізнесмен у сфері IT, який ще в 2014 познайомився зі одіозним Іллєю Кивою. Він входив до найближчого кола екснардепа-зрадника.

Відомо, що затриманий також очолював одне із громадських об’єднань, яке знаходилося під контролем забороненої ОПЗЖ. До початку повномасштабного вторгнення він шукав однодумців, які мали влаштовувати провокації та розхитувати обстановку в регіоні.

Після початку війни бізнесмен полював на системи ППО у Дніпрі. Він фільмував роботу військових та фотографував об’єкти критичної інфраструктури. Цю інформацію він передавав противнику через анонімні телеграм-канали.

Одержані відомості агресор використовував для здійснення ракетних ударів по місту і планування диверсій.

Під час обшуків в його квартирі знайшли техніку та мобільні телефони, за допомогою яких він і передавав розвідувальну інформацію.

Його затримали та оголосили підозру в державній зраді.

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