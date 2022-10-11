У Дніпрі бізнесмен та соратник Іллі Киви коригував ракетні удари
У Дніпрі бізнесмен та соратник Іллі Киви коригував ракетні удари
Сьогодні 16:04
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Служба безпеки України викрила в Дніпрі коригувальника ворожого вогню.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Ним виявився місцевий бізнесмен у сфері IT, який ще в 2014 познайомився зі одіозним Іллєю Кивою. Він входив до найближчого кола екснардепа-зрадника.
Відомо, що затриманий також очолював одне із громадських об’єднань, яке знаходилося під контролем забороненої ОПЗЖ. До початку повномасштабного вторгнення він шукав однодумців, які мали влаштовувати провокації та розхитувати обстановку в регіоні.
Після початку війни бізнесмен полював на системи ППО у Дніпрі. Він фільмував роботу військових та фотографував об’єкти критичної інфраструктури. Цю інформацію він передавав противнику через анонімні телеграм-канали.
Одержані відомості агресор використовував для здійснення ракетних ударів по місту і планування диверсій.
Під час обшуків в його квартирі знайшли техніку та мобільні телефони, за допомогою яких він і передавав розвідувальну інформацію.
Його затримали та оголосили підозру в державній зраді.
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