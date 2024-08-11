У Дніпрі біля ЖК “Олімпійський” підпалили автомобіль військового

У Дніпрі вночі підпалили автомобіль.

У Дніпрі невідомі підпалили автівку військового.

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний”.

Акт вандалізму стався на бульварі Кобзаря біля ЖК “Олімпійський” в ніч проти 11 серпня.

Невідомі облили автомобіль легкозаймистою речовиною і підпалили. Злочинців вже розшукують правоохоронці, — йдеться у дописі.

За інформацією місцевих ЗМІ, інцидент стався близько 3 години ночі.

Нещодавно ми писали про підпал автівки військового у місті Кам’янське.

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