У Дніпрі біля ЖК “Олімпійський” підпалили автомобіль військового

У Дніпрі невідомі підпалили автівку військового.
Про це повідомляє “Дніпро Оперативний”.
Акт вандалізму стався на бульварі Кобзаря біля ЖК “Олімпійський” в ніч проти 11 серпня.
Невідомі облили автомобіль легкозаймистою речовиною і підпалили. Злочинців вже розшукують правоохоронці, — йдеться у дописі.
За інформацією місцевих ЗМІ, інцидент стався близько 3 години ночі.
Нещодавно ми писали про підпал автівки військового у місті Кам’янське.
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