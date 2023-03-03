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У Дніпрі біля вокзалу горить авто (ФОТО)

Сьогодні 14:26
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Фото та відео опублікували у мережі.

Новости Днепра про У Дніпрі біля вокзалу горить авто (ФОТО)

Сьогодні, 3 березня, у Дніпрі біля залізничного вокзалу спалахнула автівка.

Фото та відео опублікували місцеві мешканці у соціальній мережі.

Наразі містяни самостійно намагаються загасити вогонь за допомогою вогнегасника. 

Що саме стало причиною займання – поки невідомо.

Чекаємо офіційну інформацію від ДСНС.

Новости Днепра про У Дніпрі біля вокзалу горить авто (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Нікополі пожежа забрала життя 60-річного чоловіка: що відомо. 

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Новости Днепра про У Дніпрі біля вокзалу горить авто (ФОТО)Українська

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