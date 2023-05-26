У Дніпрі біля Varus на проспекті Героїв виявили труп: коментар поліції

У п'ятницю, 26 травня, на парковці біля магазину Varus на проспекті Героїв виявили тіло чоловіка.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

На місце події викликали правоохоронців.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Як повідомили журналісту dnepr.info, труп виявили близько 6:20. Особу загиблого встановили – це місцевий житель 1982 року народження. Попередньо, на тілі чоловіка є тілесні ушкодження, обставини отримання та їхній характер встановлюються.

Усі обставини з’ясовуються.

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