У Дніпрі біля ТРЦ “Нагорка” Citroen збив дитину на самокаті

Учора, 24 вересня, у Дніпрі біля ТРЦ “Нагорка” на вулиці Архітектора Олега Петрова сталася аварія.
Там автомобіль Ctiroen збив 15-річного хлопчика на електросамокаті.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
На місце ДТП викликали “швидку” та поліцію. У постраждалого підлітка діагностували садна на обличчі та ногах.
Усі обставини аварії з’ясовуватиме поліція.
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