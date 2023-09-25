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У Дніпрі біля ТРЦ “Нагорка” Citroen збив дитину на самокаті

Сьогодні 10:32
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Будь ласка, будьте уважні на дорогах!

Новости Днепра про У Дніпрі біля ТРЦ “Нагорка” Citroen збив дитину на самокаті

Учора, 24 вересня, у Дніпрі біля ТРЦ “Нагорка” на вулиці Архітектора Олега Петрова сталася аварія.

Там автомобіль Ctiroen збив 15-річного хлопчика на електросамокаті.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

На місце ДТП викликали “швидку” та поліцію. У постраждалого підлітка діагностували садна на обличчі та ногах.

Усі обставини аварії з’ясовуватиме поліція. 

Відео моменту:

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Новости Днепра про У Дніпрі біля ТРЦ “Нагорка” Citroen збив дитину на самокатіУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі біля ТРЦ “Нагорка” Citroen збив дитину на самокатіРусский

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