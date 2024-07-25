У Дніпрі біля ТРЦ “Караван” безхатченки перетворили бетонне укриття на дім

У Дніпрі в одному з бетонних укриттів поселилися безхатченки.

Це бетонне укриття розташоване на вулиці Миколи Міхновського, напроти ТРЦ “Караван”. Мешканці скаржаться, що там неможливо перечекати повітряну тривогу через безлад та неприємний запах.

Фотографіями укриття поділилися у місцевому телеграм-каналі “ХД Дніпро”.

На них видно, що безхатченки облаштували собі ліжко на лавці. Також там лежить розкиданий одяг та сміття.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі мобільне укриття охороняла “людина-павук”. А у Кривому Розі нещодавно викрали все обладнання у одному з бетонних укриттів.

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