У Дніпрі біля популярного парку розваг знайшли гранату

Біля парку розваг Лавина, що розташований по вулиці Космічній, знайшли гранату, пише телеграм-канал “Дніпро Оперативний. Війна”.
Повідомляється, що прогулюючись місцевий мешканець знайшов в траві гранату та запал. На місце вибухової знахідки чоловік викликав поліцію. Спільно з вибухотехніками поліція вилучила гранату. Правоохоронці встановлюють всі обставини події
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Яна Юхименко
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