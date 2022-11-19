У Дніпрі біля популярного парку розваг знайшли гранату

19 листопада біля популярного парку розваг знайшли гранату.

Біля парку розваг Лавина, що розташований по вулиці Космічній, знайшли гранату, пише телеграм-канал “Дніпро Оперативний. Війна”.

Повідомляється, що прогулюючись місцевий мешканець знайшов в траві гранату та запал. На місце вибухової знахідки чоловік викликав поліцію. Спільно з вибухотехніками поліція вилучила гранату. Правоохоронці встановлюють всі обставини події

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