У Дніпрі біля одного із кафе влаштували стрілянину: що кажуть у поліції

Увечері 30 березня у Дніпрі на вулиці Кожем'яки, біля кафе «Корсар», сталася стрілянина.

Про це повідомили місцеві ТГ-канали.

Зазначається, що між двома чоловіками виник конфлікт, під час якого один із учасників двічі вистрелив у повітря.

Очевидці викликали поліцейських.

Як нам повідомили у поліції, в одного із чоловіків правоохоронці вилучили стартовий пістолет, постраждалих немає.

Учасників конфлікту доставили до відділку поліції для з’ясування всіх обставин.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сварка між чоловіками закінчилася поножовщиною.

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