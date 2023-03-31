У Дніпрі біля одного із кафе влаштували стрілянину: що кажуть у поліції

Про це повідомили місцеві ТГ-канали.
Зазначається, що між двома чоловіками виник конфлікт, під час якого один із учасників двічі вистрелив у повітря.
Очевидці викликали поліцейських.
Як нам повідомили у поліції, в одного із чоловіків правоохоронці вилучили стартовий пістолет, постраждалих немає.
Учасників конфлікту доставили до відділку поліції для з’ясування всіх обставин.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сварка між чоловіками закінчилася поножовщиною.
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