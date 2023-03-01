Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі біля облдержадміністрації знайшли гранату: коментар поліції

Сьогодні 12:12
просмотров

Є інформація, що граната бойова.

Новости Днепра про У Дніпрі біля облдержадміністрації знайшли гранату: коментар поліції

Учора, 28 лютого, у сквері Героїв, що на вул. Старокозацькій, військовослужбовці Нацгвардії, які охороняють будівлю Дніпропетровської обласної державної адміністрації, виявили предмет, що нагадує гранату. Є інформація, що граната бойова.

Ми звернулися до поліції за коментарем.

Нам повідомили, що справді, предмет, схожий на гранату, знайшли. Зараз триває перевірка. Правоохоронці з’ясовують всі обставини.

Важливо: якщо ви десь на вулиці, у громадському місці чи транспорті помітили підозрілий предмет, ні в якому разі не чіпайте його. Відразу телефонуйте у поліцію!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в KFC знайшли гранати: коментар поліції.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі біля облдержадміністрації знайшли гранату: коментар поліціїУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі затримали чоловіка, який крав велосипеди з ЖК
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:06
    У Дніпрі затримали чоловіка, який крав велосипеди з ЖК

    У Дніпрі знайшли чоловіка, який виніс велосипед з території ЖК.

    Хотів пляшку, а пограбував магазин: у Дніпрі на Перемозі чоловік з ножем вимагав гроші у продавчині
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:33
    Хотів пляшку, а пограбував магазин: у Дніпрі на Перемозі чоловік з ножем вимагав гроші у продавчині

    На житловому масиві Перемога чоловік пограбував магазин.

    Директор ФБР розповів про причину появи пандемії Covid-19: витік із лабораторії в Китаї
    новини України
    Сьогодні 11:14
    Директор ФБР розповів про причину появи пандемії Covid-19: витік із лабораторії в Китаї

    У Сполучених Штатах вважають витік із лабораторії в китайському Ухані…

    Двоє мешканців Дніпропетровщини намагалися втекти річкою до Румунії
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:07
    Двоє мешканців Дніпропетровщини намагалися втекти річкою до Румунії

    На кордоні з Румунією та Угорщиною затримали плавців-відчайдухів.

    Наверх