У Дніпрі біля облдержадміністрації знайшли гранату: коментар поліції

Учора, 28 лютого, у сквері Героїв, що на вул. Старокозацькій, військовослужбовці Нацгвардії, які охороняють будівлю Дніпропетровської обласної державної адміністрації, виявили предмет, що нагадує гранату. Є інформація, що граната бойова.
Ми звернулися до поліції за коментарем.
Нам повідомили, що справді, предмет, схожий на гранату, знайшли. Зараз триває перевірка. Правоохоронці з’ясовують всі обставини.
Важливо: якщо ви десь на вулиці, у громадському місці чи транспорті помітили підозрілий предмет, ні в якому разі не чіпайте його. Відразу телефонуйте у поліцію!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в KFC знайшли гранати: коментар поліції.
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