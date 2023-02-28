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У Дніпрі біля “Нагорки” 25-річний молодик кидався камінням в дідуся

Сьогодні 10:27
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У Дніпрі на Писаржевського курсант затримав хулігана.

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Про це повідомили в Дніпропетровському державному університеті внутрішній справ. Інцидент стався 25 лютого. 
 
За словами курсанта Юлія Плешакова, він ввечері йшов у справах на вулиці Писаржевського в районі ТЦ “Нагорний”, коли побачив, як невідомий свариться з чоловіком похилого віку. 
 
Молодик, якому на вигляд було років 25, кидався на дідуся, лаявся та погрожував. У якийсь момент він взяв камінь та замахнувся ним в сторону пенсіонера, але промахнувся та жбурнув каменюку в автівку поруч. Юлій вирішив вгамувати дебошира та взявся його наздоганяти. Згадавши прийоми, яким він вже навчився, курсант затримав хулігана.
 
Згадав прийоми, яким нас вчили на дисципліні зі спеціальної фізичної підготовки. Повалив на землю, застосував больовий прийом, заламав руки за спиною. Після цього обмежив рухомість, натиснувши коліном в області шиї, – розповів курсант.
 
Юлій попросив одного з перехожих негайно викликати поліцію. До приїзду патрульних тримав зловмисника, який весь час намагався вирватися.
 
Це моє перше затримання у реальному житті. Але насправді було нескладно. Ми все це вивчали на практичних заняттях. Треба було тільки швидко з думками та діяти за певними алгоритмами, – каже другокурсник.
 
Юлій каже, що затримали хулігана йому допомогла гарна фізична підготовка, адже він кандидат у майстри спорту з боксу. Попередньо, відомо, що 25-річний нападник перебував у алкогольному чи наркотичному сп’янінні. 
 
Патрульні, які приїхали на виклик, опитали свідків та взяли заяву у потерпілого чоловіка. Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
 
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