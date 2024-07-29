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У Дніпрі біля Монастирського острову утворився великий затор

Сьогодні 10:51
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Ускладнено рух біля Монастирського острову.

Новости Днепра про У Дніпрі біля Монастирського острову утворився великий затор

Внаслідок ДТП на перехересті вулиці Січеславська Набережна та 6-ї Стрілецької Дивізії ускладнено рух. 

Про це повідомили у пресслужбі Ситуаційного центру. 

Враховуйте вищезазначену інформацію при плануванні сьогоднішнього маршруту.

Попередньо, без постраждалих. 

Нагадаємо, сьогодні у Дніпрі громадський транспорт курсуватиме по-іншому.

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