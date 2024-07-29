У Дніпрі біля Монастирського острову утворився великий затор

Сьогодні, 25 липня, на трасі Дніпро-Павлоград сталася сильна аварія.

У Дніпрі підлітки потрапили в ДТП.

Вчора, 2 червня, увечері на Набережній Перемоги у Дніпрі сталася…

Новини Дніпра

Дніпропетровщина вже другий рік поспіль очолює трійку областей з найбільшою…