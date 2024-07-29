У Дніпрі біля Монастирського острову утворився великий затор

Внаслідок ДТП на перехересті вулиці Січеславська Набережна та 6-ї Стрілецької Дивізії ускладнено рух.
Про це повідомили у пресслужбі Ситуаційного центру.
Враховуйте вищезазначену інформацію при плануванні сьогоднішнього маршруту.
Попередньо, без постраждалих.
Нагадаємо, сьогодні у Дніпрі громадський транспорт курсуватиме по-іншому.
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