У Дніпрі біля “Кулі бажань” виклали свастику з самокатів

У Дніпрі продовжують знущатися з електросамокатів. Цього разу невідомі зібрали декілька транспортних засобів та склали з них … нацистську свастику. Заборонений символ виклали на Фестивальному причалі, біля багатостраждальної “Кулі бажань”.
Відомо, що над самокатами познущалися у ніч на 6 жовтня. Процес частково потрапив на камеру відеонагляду, пише Інформатор.
На записі можна побачити, як кілька людей з ліхтариком прямують до “Кулі бажань”, а потім з самокатів викликають свастику. У поліції зазначили, що цей факт зареєстрували.
Зауважимо, що в Україні заборонено поширення нацистської, тоталітарної чи комуністичної символіки.
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