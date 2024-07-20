У Дніпрі біля Фестивального причалу знайшли тіло людини

Про це повідомляють у соціальних мережах та популярних пабліках міста.
Першими про трагедію розповіли у Telegram-каналі “Хдніпро”.
Сьогодні, 20 липня, у воді біля причалу знайшли тіло людини.
За попередньою інформацією, загиблою виявилася жінка.
Про причини смерті інформації немає, на місці працюють відповідні служби.
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