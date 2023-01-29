У Дніпрі більше сотні будинків залишилися без опалення

У Дніпрі через аварії та стабілізаційні відключення світла частина міста без тепла.

Про ситуацію з теплопостачанням розповіли в міськраді Дніпра.

Так, станом на 14:00 всі об’єкти КП «Коменергосервіс» станом на 14:00 працюють у звичному режимі, тому всі споживачі, які отримують послуги від цієї компанії наразі з теплом.

У КП «Жилсервіс-Дніпро» на цей час приватними енергетичними компаніями знеструмлено три котельні Центрального району. Без опалення 37 житлових будинків, що знаходяться по:

пр.О. Поля;

вул. Полєтаєва;

вул. Новосільна.

Робота цих котелень буде відновлена після включення електроенергії на об’єкти.

У КП «Теплоенерго» всі районні котельні у роботі. Вони забезпечують стабільну подачу тепла.

Приватними енергетичними компаніями станом на 14:00 знеструмлено наступні будинкові котельні і тепло-розподільчі пункти (ТРП) підприємства :

вул. Універсальна, Старочумацька

вул. Фабра, Воскресенська, пр. Д. Яворницького

вул. Західна, Тупикова, Новоорловська, Орловська

вул. Чечелівська, К. Гордієнка

вул. Соснова, Поточна;

вул. В. Антоновича, М. Шнеєрсона;

вул. пр. Б. Хмельницького;

вул. С. Стрільців, М. Грушевського, Троїцька;

вул. Наб. Січеславська;

вул. Пастера, пл. Мостова,

вул. Старокозацька, пр. Л.Українки, вул. В. Чапленко;

вул. Кн. Ольги;

Робота цих будинкових котелень та ТРП буде відновлена після включення електроенергії на об’єкти.

Через аварію на електромережі станом на 14:00 зупинена квартальна котельня по вул. Кільченська. Без тепла 24 будинки. На об’єкті уже працюють фахівці енергетичної компанії.

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