У Дніпрі більше сотні будинків залишилися без опалення

Про ситуацію з теплопостачанням розповіли в міськраді Дніпра.
Так, станом на 14:00 всі об’єкти КП «Коменергосервіс» станом на 14:00 працюють у звичному режимі, тому всі споживачі, які отримують послуги від цієї компанії наразі з теплом.
У КП «Жилсервіс-Дніпро» на цей час приватними енергетичними компаніями знеструмлено три котельні Центрального району. Без опалення 37 житлових будинків, що знаходяться по:
Робота цих котелень буде відновлена після включення електроенергії на об’єкти.
У КП «Теплоенерго» всі районні котельні у роботі. Вони забезпечують стабільну подачу тепла.
Приватними енергетичними компаніями станом на 14:00 знеструмлено наступні будинкові котельні і тепло-розподільчі пункти (ТРП) підприємства :
Робота цих будинкових котелень та ТРП буде відновлена після включення електроенергії на об’єкти.
Через аварію на електромережі станом на 14:00 зупинена квартальна котельня по вул. Кільченська. Без тепла 24 будинки. На об’єкті уже працюють фахівці енергетичної компанії.
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