У Дніпрі безстраший чоловік стояв на крижині посеред річки

Також поліцейські закликали дніпрян бути обережними та не виходити на тонку кригу. У Дніпрі зараз плюсова температура, вихід на лід в таку погоду стає ще небезпечнішім.
Особливо попередження стосується рибалок, які і сьогодні, при температурі 8 градусів тепла вирішили вийти на лід.
Читайте також:
Автор:
В Україні виставили на продаж сіль від державного підприємства "Артемсіль",…
У Дніпрі проведуть панахиду за загиблими під час ракетного удару…
У Дніпрі знайшли автомобіль, який викрали в ОБСЄ навесні.
Важлива інформація!