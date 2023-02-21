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У Дніпрі безстраший чоловік стояв на крижині посеред річки

Сьогодні 19:15
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Сьогодні, 21 лютого, у соцмережах поширилося відео, де в районі Набережної Перемоги чоловік стоїть на крижині просто посеред річки. Правоохоронці виїхали на місце та з’ясували, що життю чоловіка нічого не загрожує.

Новости Днепра про У Дніпрі безстраший чоловік стояв на крижині посеред річки

Також поліцейські закликали дніпрян бути обережними та не виходити на тонку кригу. У Дніпрі зараз плюсова температура, вихід на лід в таку погоду стає ще небезпечнішім. 

Особливо попередження стосується рибалок, які і сьогодні, при температурі 8 градусів тепла вирішили вийти на лід. 

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Новости Днепра про У Дніпрі безстраший чоловік стояв на крижині посеред річкиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі безстраший чоловік стояв на крижині посеред річкиРусский

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