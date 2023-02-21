У Дніпрі безстраший чоловік стояв на крижині посеред річки

Сьогодні, 21 лютого, у соцмережах поширилося відео, де в районі Набережної Перемоги чоловік стоїть на крижині просто посеред річки. Правоохоронці виїхали на місце та з’ясували, що життю чоловіка нічого не загрожує.

Також поліцейські закликали дніпрян бути обережними та не виходити на тонку кригу. У Дніпрі зараз плюсова температура, вихід на лід в таку погоду стає ще небезпечнішім.

Особливо попередження стосується рибалок, які і сьогодні, при температурі 8 градусів тепла вирішили вийти на лід.

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