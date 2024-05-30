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  • У Дніпрі безкоштовно допомагають дітям з порушеннями психічного та фізичного розвитку: адреса

У Дніпрі безкоштовно допомагають дітям з порушеннями психічного та фізичного розвитку: адреса

Сьогодні 13:24
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У Дніпрі діти з порушеннями психічного і фізичного розвитку та з особливими освітніми потребами можуть безкоштовно отримати допомогу від лікарів та інших фахівців.

Новости Днепра про У Дніпрі безкоштовно допомагають дітям з порушеннями психічного та фізичного розвитку: адреса

Дітям допомагають у «Службі раннього втручання» Центру соціальної підтримки дітей та сімей «Довіра». Там з ними працює логопед, дефектолог, невролог, психолог, фахівець з фізичної реабілітації. Також, за потреби можна отримати й інші послуги — екстрене втручання, соціальну адаптацію, інтеграцію та реінтеграцію в суспільство, консультування, реабілітацію, представництво інтересів сімей у державних органах, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях.

Новости Днепра про У Дніпрі безкоштовно допомагають дітям з порушеннями психічного та фізичного розвитку: адреса

Про це повідомили в Дніпровській міській раді.

Безкоштовну допомогу можуть отримати дніпряни та ВПО, які мають дітей до 4 років з порушеннями психічного та фізичного розвитку, інвалідністю та/або особливими освітніми потребами. Міська «Служба раннього втручання» працює за адресою: вул. Тополина, 33 з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 18:00. Отримати консультацію можна за телефоном: (097) 420-29-20.

За словами, завідувачки відділення “Служби раннього втручання”, у 2024 році допомогли 46 родинам.

“Найчастіше звертаються із проблемами мовлення. Дуже важливо, якщо є певні підозри, що дитина має ті чи інші порушення, звертатися по допомогу якомога раніше. Подекуди втрачений час дуже важко надолужити. Торік ми надали допомогу 66 родинам. У 2024 році допомогу вже отримали 46 сімей», — розповіла Маргарита Бєляєва.

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Новости Днепра про У Дніпрі безкоштовно допомагають дітям з порушеннями психічного та фізичного розвитку: адресаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі безкоштовно допомагають дітям з порушеннями психічного та фізичного розвитку: адресаРусский

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