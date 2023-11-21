У Дніпрі без опалення залишився один із жилмасивів

Причина – зупинка районної котельні, що на житловому масиві Тополя. Через це 137 будинків з 18:00 залишилися без опалення, повідомляють у міській раді.
Котельня зупинилася через відсутність електроенергії, яку постачає приватна енергетична компанія. Причини аварії поки невідомі. Тепло обіцяють повернути в оселі містян одразу після відновлення електроживлення. Втім, коли це станеться наразі невідомо.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі завівся “тролейбусний месник“. Крім цього, стало відомо, чому під час морозів у місті працює система зрошення газонів.
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