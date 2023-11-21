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У Дніпрі без опалення залишився один із жилмасивів

Сьогодні 18:35
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У Дніпрі житловий масив Тополя залишився без опалення.

Новости Днепра про У Дніпрі без опалення залишився один із жилмасивів

Причина – зупинка районної котельні, що на житловому масиві Тополя. Через це 137 будинків з 18:00 залишилися без опалення, повідомляють у міській раді. 

Котельня зупинилася через відсутність електроенергії, яку постачає приватна енергетична компанія. Причини аварії поки невідомі. Тепло обіцяють повернути в оселі містян одразу після відновлення електроживлення. Втім, коли це станеться наразі невідомо. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі завівся тролейбусний месник“. Крім цього, стало відомо, чому під час морозів у місті працює система зрошення газонів. 

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Новости Днепра про У Дніпрі без опалення залишився один із жилмасивівУкраїнська

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