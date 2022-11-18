У Дніпрі банкомат видав “крадену” купюру, якою ніде не можна розплатитися

У Дніпрі один із банкоматів видав купюру, яка може бути краденою.

Як розповіла мешканка Дніпра, вона знімала гроші у банкоматі “Приватбанку”, який розташований в одному з торгових центрів на житловому масиві Тополя. Одна із виданих купюр номіналом в 50 гривень була пошкоджена, на ній виднілися дрібні дірки, які не одразу можна помітити. Про це пише телеграм-канал “Дніпро Оперативний. Війна”.

Дніпрянка вирішила спробувати розплатитися цією купюрою у торговій точці, але продавці відмовилися брати такі гроші. У магазині свою відмову пояснили тим, що банкноти з подібними ушкодженнями це гроші які були вкрадені зі зламаного терміналу чи банкомату.

Покупці сказали, що у банках також не приймають купюри з подібними ушкодженнями з тієї ж причини.

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