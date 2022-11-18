Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі банкомат видав “крадену” купюру, якою ніде не можна розплатитися

У Дніпрі банкомат видав “крадену” купюру, якою ніде не можна розплатитися

Сьогодні 16:06
просмотров

У Дніпрі один із банкоматів видав купюру, яка може бути краденою.

Новости Днепра про У Дніпрі банкомат видав

Як розповіла мешканка Дніпра, вона знімала гроші у банкоматі “Приватбанку”, який розташований в одному з торгових центрів на житловому масиві Тополя. Одна із виданих купюр номіналом в 50 гривень була пошкоджена, на ній виднілися дрібні дірки, які не одразу можна помітити. Про це пише телеграм-канал “Дніпро Оперативний. Війна”.

Дніпрянка вирішила спробувати розплатитися цією купюрою у торговій точці, але продавці відмовилися брати такі гроші. У магазині свою відмову пояснили тим, що банкноти з подібними ушкодженнями це гроші які були вкрадені зі зламаного терміналу чи банкомату.

Покупці сказали, що у банках також не приймають купюри з подібними ушкодженнями з тієї ж причини.

Новости Днепра про У Дніпрі банкомат видав

Читайте також: 

 

 

Новости Днепра про У Дніпрі банкомат видав Українська Новости Днепра про У Дніпрі банкомат видав Русский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Лежав напівпритомний в калюжі крові: у Дніпрі врятували чоловіка, який пережив атаку дроном
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:21
    Лежав напівпритомний в калюжі крові: у Дніпрі врятували чоловіка, який пережив атаку дроном

    Історію чоловіка розповів гендиректор обласної лікарні Мечникова Сергій Риженко.

    У Дніпрі на Антоновича пролунав вибух у квартирі: що відомо
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:10
    У Дніпрі на Антоновича пролунав вибух у квартирі: що відомо

    До поліції повідомили про сильний вибух у квартирі на вулиці…

    Рух ускладнено: у Дніпрі на Каштановій зіштовхнулися дві іномарки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:38
    Рух ускладнено: у Дніпрі на Каштановій зіштовхнулися дві іномарки

    Будьте уважні!

    Залізне серце, мотоцикл та дерево щастя: ТОП-10 незвичайних арт-обˋєктів у Дніпрі (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:37
    Залізне серце, мотоцикл та дерево щастя: ТОП-10 незвичайних арт-обˋєктів у Дніпрі (ФОТО)

    У Дніпрі є памˋятники, які з'явилися лише кілька років тому,…

    Наверх