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  • У Дніпрі банда злочинців, яка видавала себе за військових, вимагала гроші у містян

У Дніпрі банда злочинців, яка видавала себе за військових, вимагала гроші у містян

Сьогодні 14:05
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У Дніпрі банда, яка переодяглася у військових, виманала гроші у дніпрян.

Новости Днепра про У Дніпрі банда злочинців, яка видавала себе за військових, вимагала гроші у містян

Про це йдеться в повідомленні департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України. 

Ще у березні 2022 року двоє дніпрян переодягнулися у військову форму одного із силових формувань та напали на місцевих мешканців. 

Відомо, що до “банди” входило семеро осіб, які не були військовослужбовцями. Надягнувши армійський однострій, вони увірвалися до помешкання жертв та почали вимагати в них гроші та інші цінності, погрожуючи фізичною розправою. 

Коли жертви відмовилися давати їм гроші, нападники насильно вивели їх із квартири, відвели у гараж, де погрожуючи катуваннями, вимагали від них кошти. 

Новости Днепра про У Дніпрі банда злочинців, яка видавала себе за військових, вимагала гроші у містян

Пізніше правоохоронці провели спецоперацію під час якої зловмисників затримали. 

Під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора оперативники внутрішньої безпеки поліції спільно із працівниками ДБР, за фізичної підтримки бійців відділу швидкого реагування ДВБ та поліції особливого призначення ГУНП у Миколаївській області провели у фігурантів більше 20 санкціонованих обшуків.

Усім учасникам злочинної групи оголосили про підозру за незаконне позбавлення волі та розбій. Їм загрожує 15 років позбавлення волі.

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Новости Днепра про У Дніпрі банда злочинців, яка видавала себе за військових, вимагала гроші у містянУкраїнська

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