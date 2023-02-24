У Дніпрі банда злочинців викрала та катувала 24-річного чоловіка

У Дніпрі викрали та катували дніпрянина.

Як повідомили в поліції Дніпра, 23 лютого невідомі чоловіки викрали з власної квартири 24-річного дніпрянина. Вони насильно посадили його в автомобіль, а потім відвезли в приміщення в центрі міста та почали катувати.

Впродовж години оперативники та спецпризначенці затримали нападників, які викрали містянина. Відомо, що до злочину причетні семеро чоловіків віком від 21 до 27 років. Під час обшуку правоохоронці вилучили корпуси гранат, карабін, патрони. Ще у двох чоловіків віком 20 та 29 років поліцейські вилучили гранати РГД-5 із запалами УЗРГМ.

П’ятьох фігурантів затримали. Слідчі відкрили три кримінальні справи про факт катування, викрадення людини та незаконне поводження зі зброєю. Усім затриманим повідомили про підозру.

Чому нападники викрали дніпрянина не уточнюється.

Читайте також:

Українська

Автор: