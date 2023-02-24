Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі банда злочинців викрала та катувала 24-річного чоловіка

Сьогодні 12:23
просмотров

У Дніпрі викрали та катували дніпрянина.

Новости Днепра про У Дніпрі банда злочинців викрала та катувала 24-річного чоловіка

Як повідомили в поліції Дніпра, 23 лютого невідомі чоловіки викрали з власної квартири 24-річного дніпрянина. Вони насильно посадили його в автомобіль, а потім відвезли в приміщення в центрі міста та почали катувати.

Впродовж години оперативники та спецпризначенці затримали нападників, які викрали містянина. Відомо, що до злочину причетні семеро чоловіків віком від 21 до 27 років. Під час обшуку правоохоронці вилучили корпуси гранат, карабін, патрони. Ще у двох чоловіків віком 20 та 29 років поліцейські вилучили гранати РГД-5 із запалами УЗРГМ.

П’ятьох фігурантів затримали. Слідчі відкрили три кримінальні справи про факт катування, викрадення людини та незаконне поводження зі зброєю. Усім затриманим повідомили про підозру. 

Чому нападники викрали дніпрянина не уточнюється. 

Новости Днепра про У Дніпрі банда злочинців викрала та катувала 24-річного чоловіка

Новости Днепра про У Дніпрі банда злочинців викрала та катувала 24-річного чоловіка

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі банда злочинців викрала та катувала 24-річного чоловікаУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Нейромережа зобразила міста України із жіночими обличчями: як виглядає Дніпро
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:07
    Нейромережа зобразила міста України із жіночими обличчями: як виглядає Дніпро

    Шукайте своє місто!

    У Дніпрі затримали військового, коли він передавав хабар співробітнику ДБР: пропонував 10 тисяч доларів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:22
    У Дніпрі затримали військового, коли він передавав хабар співробітнику ДБР: пропонував 10 тисяч доларів

    У Дніпрі затримали військового який давав хабар.

    Дніпро зі світлом, теплом та водою: ситуація на ранок 24 лютого
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    Дніпро зі світлом, теплом та водою: ситуація на ранок 24 лютого

    Станом на 06:00 24 лютого у Дніпрі комунальне господарство працює…

    Повідомлення надійшло на пошту: у Дніпрі знову “замінували” одну із шкіл
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:52
    Повідомлення надійшло на пошту: у Дніпрі знову “замінували” одну із шкіл

    Мінери продовжують "жартувати".

    Наверх