У Дніпрі банда викрадачів тиждень утримувала чоловіка в орендованій квартирі

У Дніпрі затримали банду, яка викрала чоловіка та утримувала його тиждень на орендованій квартирі.

Банду викрадачів затримали у січні, коли вони вчергове напали на нову жертву біля багатоповерхівки. Тоді вони викрали чоловіка та утримували його добу, намагаючись вибити з нього гроші.

Забравши ключі від його квартири, заволоділи коштами та іншим цінним майном на суму понад 1 млн грн. Після цього вони вивезли чоловіка за місто та залишили посеред дороги.

Відомо про ще один випадок, коли підозрювані тиждень тримали чоловіка в орендованій квартирі з метою забрати у нього майно. Після перерахунку обвинуваченим 5 тис доларів США чоловіка відпустили.

У березні під час спільної спецоперації правоохоронців всіх сімох учасників групи затримано.

Силовики провели ряд обшуків за місцями мешкання та в автомобілях фігурантів. Вилучено зброю, гранати, грошові кошти та підроблені посвідчення працівників правоохоронних органів.

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