У Дніпрі банда викрадачів тиждень утримувала чоловіка в орендованій квартирі

Банду викрадачів затримали у січні, коли вони вчергове напали на нову жертву біля багатоповерхівки. Тоді вони викрали чоловіка та утримували його добу, намагаючись вибити з нього гроші.
Забравши ключі від його квартири, заволоділи коштами та іншим цінним майном на суму понад 1 млн грн. Після цього вони вивезли чоловіка за місто та залишили посеред дороги.
Відомо про ще один випадок, коли підозрювані тиждень тримали чоловіка в орендованій квартирі з метою забрати у нього майно. Після перерахунку обвинуваченим 5 тис доларів США чоловіка відпустили.
У березні під час спільної спецоперації правоохоронців всіх сімох учасників групи затримано.
Силовики провели ряд обшуків за місцями мешкання та в автомобілях фігурантів. Вилучено зброю, гранати, грошові кошти та підроблені посвідчення працівників правоохоронних органів.
Читайте також:
Автор:
За кермом ВАЗ була літня жінка - її госпіталізували до…
Посадовець Придніпровської залізниці незаконно вирубував ліс, який належить відомству.
Постраждалого чоловіка госпіталізували до лікарні.
Загиблому було 37 років.