У Дніпрі автокрадій втікав на зламаній машині

У Дніпрі автокрадій зумів поцупити зламаний автомобіль.

Як розповів правоохоронцям власник вкраденого авто, його ВАЗ зламався посеред дороги, тому чоловік залишив машину обабіч проїжджої частини. Усе сталося в Індустріальному районі Дніпра.

Коли дніпрянин повернувся, щоб забрати авто, транспортного засобу вже не було. Чоловік звернувся до поліції.

Правоохоронці переглянули камери відеоспостереження та знайшли авто. Встановивши напрямок руху викраденого автомобіля, поліціянти затримали крадія. Ним виявився 32-річний житель Новомосковська.

Автомобіль забрали, а крадію оголосили про підозру в кримінальному правопорушенні. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

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