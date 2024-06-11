Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі авто врізалося у дерево: одна людина постраждала, інша – загинула

Сьогодні 11:43
просмотров

У Дніпрі сталася смертельна аварія.

Подія відбулася вчора, 10 червня, у селі Сурсько-Литовське. Фото з цим випадком одразу поширилося у мережі.

Новости Днепра про У Дніпрі авто врізалося у дерево: одна людина постраждала, інша - загинула

Як повідомляє Інформатор, водій Chery їхав у напрямку Дніпра по вулиці Центральній та, не впоравшись з керуванням, на швидкості врізався в дерево. 

В автомобілі знаходилось двоє людей. Внаслідок аварії водій отримав травми не сумісні з життям, пасажирку госпіталізували. Про її стан наразі не повідомляється. 

Правоохоронці з’ясовують обставини події. 

Нагадаємо, вчора ми писали, що у Кривому Розі авто врізалося у поштомат: постраждала дитина.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі авто врізалося у дерево: одна людина постраждала, інша - загинулаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі авто врізалося у дерево: одна людина постраждала, інша - загинулаРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У комунальних підприємствах Дніпра не вистачає працівників: які вакансії пропонують
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:29
    У комунальних підприємствах Дніпра не вистачає працівників: які вакансії пропонують

    У комунальних підприємствах Дніпра дефіцит працівників через мобілізацію.

    У Дніпрі 81-річна жінка вийшла в магазин та загубилася
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:07
    У Дніпрі 81-річна жінка вийшла в магазин та загубилася

    Минулої доби на Запорізькому шосе помітили літню жінку.

    У Дніпрі популярний стихійний пляж перетворюють на сміттєзвалище
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:14
    У Дніпрі популярний стихійний пляж перетворюють на сміттєзвалище

    Пляж на ж/м Парус потроху перетворюється на сміттєзвалище.

    У Дніпрі на місяць звузять Донецьке шосе: у чому річ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:28
    У Дніпрі на місяць звузять Донецьке шосе: у чому річ

    У Дніпрі звузять Донецьке шосе.

    Наверх