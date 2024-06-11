У Дніпрі авто врізалося у дерево: одна людина постраждала, інша – загинула

У Дніпрі сталася смертельна аварія.

Подія відбулася вчора, 10 червня, у селі Сурсько-Литовське. Фото з цим випадком одразу поширилося у мережі.

Як повідомляє Інформатор, водій Chery їхав у напрямку Дніпра по вулиці Центральній та, не впоравшись з керуванням, на швидкості врізався в дерево.

В автомобілі знаходилось двоє людей. Внаслідок аварії водій отримав травми не сумісні з життям, пасажирку госпіталізували. Про її стан наразі не повідомляється.

Правоохоронці з’ясовують обставини події.

Нагадаємо, вчора ми писали, що у Кривому Розі авто врізалося у поштомат: постраждала дитина.

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