У Дніпрі аварійні відключення води: коли повернуть водопостачання

Деякі мешканці Дніпра наразі без водопостачання через ремонтні роботи.

На жаль, окрім аварійних вимкнень світла у Дніпрі сьогодні екстренно відключають воду. Так, за інформацією Дніпроводоканалу, сьогодні 20 грудня без водопостачання через ремонтні робити залишилися споживачі за такими адресами:

проспект Олександре Поля 10-12, 27д

Запорізьке шосе 2,4,6,16

вулиця Курчатова, 7

узвіз Ярмарковий

вулиця Берези (селище Новоолександрівка)

Воду обіцяють повернути до кінця дня. Наразі ремонтні бригади усувають проблеми.

Читайте також:

Українська

Автор: