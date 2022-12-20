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У Дніпрі аварійні відключення води: коли повернуть водопостачання

Сьогодні 11:57
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Деякі мешканці Дніпра наразі без водопостачання через ремонтні роботи.

Новости Днепра про У Дніпрі аварійні відключення води: коли повернуть водопостачання

На жаль, окрім аварійних вимкнень світла у Дніпрі сьогодні екстренно відключають воду. Так, за інформацією Дніпроводоканалу, сьогодні 20 грудня без водопостачання через ремонтні робити залишилися споживачі за такими адресами: 

  • проспект Олександре Поля 10-12, 27д
  • Запорізьке шосе 2,4,6,16
  • вулиця Курчатова, 7
  • узвіз Ярмарковий
  • вулиця Берези (селище Новоолександрівка)

Воду обіцяють повернути до кінця дня. Наразі ремонтні бригади усувають проблеми.

Новости Днепра про У Дніпрі аварійні відключення води: коли повернуть водопостачання

Новости Днепра про У Дніпрі аварійні відключення води: коли повернуть водопостачання

Новости Днепра про У Дніпрі аварійні відключення води: коли повернуть водопостачання

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Новости Днепра про У Дніпрі аварійні відключення води: коли повернуть водопостачанняУкраїнська

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