У Дніпрі аварійні відключення води: коли повернуть водопостачання

На жаль, окрім аварійних вимкнень світла у Дніпрі сьогодні екстренно відключають воду. Так, за інформацією Дніпроводоканалу, сьогодні 20 грудня без водопостачання через ремонтні робити залишилися споживачі за такими адресами:
Воду обіцяють повернути до кінця дня. Наразі ремонтні бригади усувають проблеми.
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