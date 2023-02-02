У Дніпрі АТБ продає два свої магазини: за все хочуть 39 млн грн

У Дніпрі мережу супермаркетів АТБ продає два свої магазини. Загальна сума, яку хочуть отримати за два об’єкти – становить понад мільйон доларів.
Перший магазин знаходиться на Запорізькому шосе у Дніпрі. У приміщенні 34 кімнати, загальна площа 839 кв. м. У магазині є підвал на 379 кв.м. Бажають за нього 750 тис. дол. або 28 млн. грн.
Друге торгове приміщення знаходиться на проспекті Поля. Магазин трохи менший за загальною площею – 688,8 кв м. У ньому є цокольний поверх на 225,7 кв м. У приміщенні 31 кімната різного метражу. За об’єкт просять не так багато порівняно з попереднім – 300 тис. дол. або 11,2 млн. грн.
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