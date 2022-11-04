У Дніпрі адвокат очолив групу рейдерів, яка “кошмарила” підприємців і вимагала “данину”

У Дніпрі піймали вісьмох учасників "банди", яка підозрюється у рейдерському захоплені промислового підприємства.

Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури.

Як повідомляють у прокуратурі, керівник адвокатського об’єднання та кримінальний авторитет почали співпрацю та заснували злочинну організацію. Схема була проста: під контролем адвоката учасники банди кошмарили легальний бізнес. Змушували платити данину, а у деяких забирали їхні підприємства.

Адвокатська фірма допомагала перереєстровувати право власності на підставних осіб, використовуючи фіктивні документи. Підприємців, які хотіли повернути собі свій бізнес – залякували, поки “не зникне бажання”.

Жертвою рейдерів став засновник одного з промислових підприємств у Дніпрі. Учасники організації використавши підроблені документи ввели до складу керівників близького родича, який потім повинен був переоформити право власності на свою людину та заволодіти корпоративними правами ТОВ.

До незаконної схеми було залучено адвокатів, арбітражних керуючих та юристів. Внаслідок таких дій потерпілим спричинено збитків на суму майже 16 млн гривень. Під час обшуків правоохоронці вилучили гроші, техніку, зброю, броньовані автомобілі на суму майже 15 мільйонів гривень.

Повідомлено про підозру двом керівникам та шістьом учасникам злочинної організації.

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