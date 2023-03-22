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У Дніпрі 9 вулиць залишились без води: що трапилося

Сьогодні 19:15
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У Дніпрі через аварії мешканці 9 вулиць залишилися без води.

Новости Днепра про У Дніпрі 9 вулиць залишились без води: що трапилося

Увечері 22 березня бригади КП “Дніпроводоканал” проводять роботи за такими адресами:

  • вул. Поздовжня, 53 – продовжується ліквідація пошкодження водопроводу. Поки що без водопостачання мешканці будинків по вул. Поздовжня,44-74
  • вул. Екскаваторна, 21 – ще проводяться аварійно-відновлювальні роботи, припинено водопостачання на 8 вулицях: Екскаваторна, Тракторна, Машинобудівна, Старобільська, Калузька, Уманська, Майкопська, Пасічна;

Аварійні бригади докладають максимальних зусиль, щоб якнайшвидше завершити роботи та відновити подачу води.

До цього часу вже завершено роботи:

  • вул. Старокозацька, 82 – ліквідовано пошкодження водопроводу та відновлено подачу води по вул. Староказацька, 74-82;
  • вул. Ярославни, 50 – аварійні роботи виконано. Жителі вул. Ярославни, 20-69 вже з водою;
  • сел. Старі Кодаки – комунальники виконали аварійно-відновлювальні роботи, водопостачання у селище Сажівка налагоджено.

Також сьогодні бригади КП «Дніпроводоканал» взяли в роботу очищення кількох десятків засмічень на мережах водовідведення та майже стільки ж ремонтів на мережах водопостачання. Ці роботи провадяться без відключень води для населення.

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Новости Днепра про У Дніпрі 9 вулиць залишились без води: що трапилосяУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі 9 вулиць залишились без води: що трапилосяРусский

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