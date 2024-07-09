У Дніпрі 9 липня світло вимикатимуть увесь день: графіки відключень

Жителі Дніпра вкотре залишаться без світла.

У вівторок 9 липня графіки відключень світла застосовуватимуть протягом усієї доби – з 05:00 до 14:00 – 2 черги графіків відключень, з 16:00 до 22:00 – 4 черги графіків відключень, в інші години – 3 черги.

Станом на 07:00 застосовуються графіки відключень абонентів ЦЕК 3 та 6 черги.

Сьогодні в абонентів ЦЕК світло планують відключати з 00:00 до 24:00 за таким розкладом:

з 06:00 до 09:00 – 3 та 6 черги;

з 09:00 до 13:00 – 2 та 5 черги;

з 13:00 до 16:00 – 3 та 6 черги;

з 14:00 до 19:00 – 4 черга;

з 16:00 до 20:00 – 2 черга;

з 16:00 до 21:00 – 5 черга;

з 16:00 до 22:00 – 1 черга;

з 19:00 до 24:00 – 6 черга;

з 20:00 до 24:00 – 3 черга;

з 21:00 до 24:00 – 4 черга.

Про проведення планових або аварійних робіт наразі не повідомляється, отже орієнтуємося на графіки.

Більш детальну інформацію та список адрес можна отримати на офіційному сайті ЦЕК, а також у Telegram-каналі.

Для абонентів ДТЕК також діятимуть графіки відключень. Наразі порядок груп зберігається за нижчезазначеним розкладом.

Нагадаємо, біла зона означає, що у зазначений час електропостачання не відключатиметься. Світло-сіра – можливе відключення, сіра – відключення будуть.

Зверніть увагу! У компанії повідомили, що сьогодні діятимуть відключення також для світло-сірої зони.

Список адрес абонентів ДТЕК та їх розподіл по групах можна дізнатися ТУТ.

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