У Дніпрі 9 липня світло вимикатимуть увесь день: графіки відключень

У вівторок 9 липня графіки відключень світла застосовуватимуть протягом усієї доби – з 05:00 до 14:00 – 2 черги графіків відключень, з 16:00 до 22:00 – 4 черги графіків відключень, в інші години – 3 черги.
Станом на 07:00 застосовуються графіки відключень абонентів ЦЕК 3 та 6 черги.
Сьогодні в абонентів ЦЕК світло планують відключати з 00:00 до 24:00 за таким розкладом:
Про проведення планових або аварійних робіт наразі не повідомляється, отже орієнтуємося на графіки.
Більш детальну інформацію та список адрес можна отримати на офіційному сайті ЦЕК, а також у Telegram-каналі.
Для абонентів ДТЕК також діятимуть графіки відключень. Наразі порядок груп зберігається за нижчезазначеним розкладом.
Нагадаємо, біла зона означає, що у зазначений час електропостачання не відключатиметься. Світло-сіра – можливе відключення, сіра – відключення будуть.
Зверніть увагу! У компанії повідомили, що сьогодні діятимуть відключення також для світло-сірої зони.
Список адрес абонентів ДТЕК та їх розподіл по групах можна дізнатися ТУТ.
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