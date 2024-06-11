У Дніпрі 81-річна жінка вийшла в магазин та загубилася

Минулої доби на Запорізькому шосе помітили літню жінку.

Про цей випадок розповіли у Telegram-каналі патрульної поліції у Дніпропетровській області.

10 червня на лінію 102 надійшов дзвінок від небайдужої громадянки. Вона повідомила про літню жінку, яка розглубено ходила по Запоріжському шосе. Було помітно, що вона потребує допомоги.

Коли на місце прибули патрульні поліції, 81-річна жінка повідомила своє ім’я та розповіла, як вийшла до магазину та загубилася, і тепер не знає, як повернутися додому.

Поліцейські встановили місцепроживання громадянки та зателефонували її рідним. Жінку доправили до її помешкання і передали доньці, – йдеться у публікації.

Патрульні закликають дбати про людей літнього віку та за необхідності передавати інформацію до поліцію про тих, хто потребує допомоги або уваги.

Нагадаємо, вчора ми писали, що у лікарні Дніпра померла дівчина, яку збили на Перемозі: друзі шукають свідків ДТП.

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