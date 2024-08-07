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У Дніпрі 8 серпня понад 10 будинків будуть тимчасово без світла: адреси

Сьогодні 19:26
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У Дніпрі 8 серпня не вимикатимуть світло, але не всім.

Новости Днепра про У Дніпрі 8 серпня понад 10 будинків будуть тимчасово без світла: адреси

За повідомленням Укренерго, відключення не прогнозується. При зміні ситуації в енергосистемі – про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково.

Слідкуйте за графіками відключення електрики можна на сайтах приватних енергетичних компаній:

– ДТЕК – https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns;

– ЦЕК – https://cek.dp.ua/index.php/nashi-novyny/775-grafiki-stabilizatsijnikh-pogodinnikh-vidklyuchen-dlya-pobutovikh-i-yuridichnikh-spozhivachiv-m-dnipro-2.

У зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК, завтра, 8 серпня,  з 08:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії  за такими адресами:

– вул. 152-ї Дивізії: 1, 3-А, 5; 

– вул. Василя Сліпака: 44, 46, 48; 

– вул. Домотканська: 1; 

– вул. Киргизька: 5, 10; 

– просп. Богдана Хмельницького: 103-Б, 105, 107.

Всю інформацію про планові відключення світла приватною енергетичною компанією ЦЕК також можна знайти у телеграм каналі підприємства – https://t.me/cek_info.

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Новости Днепра про У Дніпрі 8 серпня понад 10 будинків будуть тимчасово без світла: адресиУкраїнська

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