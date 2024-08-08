У Дніпрі 8 серпня більше десяти будинків залишились без води: адреси

Деякі вулиці у Дніпрі тимчасово залишились без води.
У КП “Дніпроводоканал” про проведення аварійних робіт на низці вулиць.
Станом на 11:00 припинено водопостачання будинків розташованих за адресами:
Окрім цього, для проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах за проханням АСМ припинено водопостачання по вулиці Мольєра,31.
Водопостачання буде відновлено протягом дня.
Нагадаємо, сьогодні у Дніпрі понад 10 будинків будуть тимчасово без світла: адреси.
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