У Дніпрі 8 серпня більше десяти будинків залишились без води: адреси

На низці вулиць Дніпра немає води.

Деякі вулиці у Дніпрі тимчасово залишились без води.

У КП “Дніпроводоканал” про проведення аварійних робіт на низці вулиць.

Станом на 11:00 припинено водопостачання будинків розташованих за адресами:

вул. Павлова, будинки 1, 3, 5

вул. Івана Езау.

вул. Максима Дія, 5-В, 5-Т, 9, 11;

вул. Юрія Кондратюка, 16;

вул. Набережна Заводська, 22.

вул. Холодильна, 55, 57.

Окрім цього, для проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах за проханням АСМ припинено водопостачання по вулиці Мольєра,31.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Нагадаємо, сьогодні у Дніпрі понад 10 будинків будуть тимчасово без світла: адреси.

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