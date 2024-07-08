Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі 8 липня деяким споживачам відключать газопостачання: адреси

Сьогодні 08:57
просмотров

У понеділок 8 липня деяким абонентам тимчасово відключать газ.

Новости Днепра про У Дніпрі 8 липня деяким споживачам відключать газопостачання: адреси

Про це йдеться на сайті міськради. 

Зазначається, що 8 липня у зв’язку з виконанням ремонтних робіт на газопроводі буде припинено газопостачанням за адресами:

  • вул. Січових Стрільців, 80, 82, 84-А, 86-Г, 86;
  • вул. Моторна, 206, 208, 210, 212, 214, 218, 218/1, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 230-А, 234, 234-А, 236, 238;
  • вул. Саксаганського, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 45;
  • вул. Широка, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195.

Газопостачання буде відновлено після завершення робіт.

Власники помешкань за вказаними адресами мають надати ремонтникам доступ до газового обладнання. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у зв’язку з виконанням ремонтних робіт на системі газопостачання Дніпра та Дніпровського району у липні буде тимчасово обмежено розподіл природного газу для мешканців ряду житлових будинків. Обмеження діятимуть також 9, 11, 17, 18, 22, 23 та 25 липня.

Також, сьогодні, 8 липня, у Дніпрі протягом всієї доби діють графіки відключень світла. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі 8 липня деяким споживачам відключать газопостачання: адресиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі 8 липня деяким споживачам відключать газопостачання: адресиРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі відбулися зміни у графіках відключень світла 8 липня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    У Дніпрі відбулися зміни у графіках відключень світла 8 липня

    ЦЕК повідомив про зміни у графіках відключень для абонентів.

    Як працює громадський транспорт у Дніпрі 8 липня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:23
    Як працює громадський транспорт у Дніпрі 8 липня

    Громадський транспорт у Дніпрі продовжує працювати зі змінами.

    На Дніпропетровщині виявили мертвою літню жінку, яку розшукувала поліція з 30 червня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:52
    На Дніпропетровщині виявили мертвою літню жінку, яку розшукувала поліція з 30 червня

    Знайшли мертвою 88-річну Любов Панасівну, яку розшукували більше, ніж тиждень.

    Як вимикатимуть світло у Дніпрі протягом доби 8 липня: графіки відключень
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:20
    Як вимикатимуть світло у Дніпрі протягом доби 8 липня: графіки відключень

    У понеділок 8 липня у Дніпрі застосовуються графіки відключення світла.…

    Наверх