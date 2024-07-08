У Дніпрі 8 липня деяким споживачам відключать газопостачання: адреси

Про це йдеться на сайті міськради.
Зазначається, що 8 липня у зв’язку з виконанням ремонтних робіт на газопроводі буде припинено газопостачанням за адресами:
Газопостачання буде відновлено після завершення робіт.
Власники помешкань за вказаними адресами мають надати ремонтникам доступ до газового обладнання.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у зв’язку з виконанням ремонтних робіт на системі газопостачання Дніпра та Дніпровського району у липні буде тимчасово обмежено розподіл природного газу для мешканців ряду житлових будинків. Обмеження діятимуть також 9, 11, 17, 18, 22, 23 та 25 липня.
Також, сьогодні, 8 липня, у Дніпрі протягом всієї доби діють графіки відключень світла.
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