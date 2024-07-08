У Дніпрі 8 липня деяким споживачам відключать газопостачання: адреси

У понеділок 8 липня деяким абонентам тимчасово відключать газ.

Про це йдеться на сайті міськради.

Зазначається, що 8 липня у зв’язку з виконанням ремонтних робіт на газопроводі буде припинено газопостачанням за адресами:

вул. Січових Стрільців, 80, 82, 84-А, 86-Г, 86;

вул. Моторна, 206, 208, 210, 212, 214, 218, 218/1, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 230-А, 234, 234-А, 236, 238;

вул. Саксаганського, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 45;

вул. Широка, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195.

Газопостачання буде відновлено після завершення робіт.

Власники помешкань за вказаними адресами мають надати ремонтникам доступ до газового обладнання.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у зв’язку з виконанням ремонтних робіт на системі газопостачання Дніпра та Дніпровського району у липні буде тимчасово обмежено розподіл природного газу для мешканців ряду житлових будинків. Обмеження діятимуть також 9, 11, 17, 18, 22, 23 та 25 липня.

Також, сьогодні, 8 липня, у Дніпрі протягом всієї доби діють графіки відключень світла.

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