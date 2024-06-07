У Дніпрі 8 червня вимикатимуть світло, але не на весь день

Укренерго повідомило обнадійливі новини про відключення світла цієї суботи, 8 червня.
Електроенергії може не бути з 00:00 до 5:00 та 16:00 до 24:00. Очікується, що один з атомних блоків вийде з планового ремонту, тому електрики має бути більше.
Крім цього, Укренерго запровадить більш справедливу систему розподілу обмежень по регіонах. Але у Дніпропетровській області все ж можуть вимикати світло на кілька годин.
Дізнатися про відключення, якщо ви абоненти ДТЕК можна ТУТ, а споживачам, яких обслуговує ЦЕК можна ТУТ.
Нагадаємо, у ДТЕК відповіли, чи можуть скоротити час відключень для будинків у Дніпрі, які повністю на електриці.
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