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У Дніпрі 7 березня трамваї №5 та №12 закінчать роботу раніше: деталі

Сьогодні 15:30
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Важлива інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі 7 березня трамваї №5 та №12 закінчать роботу раніше: деталі

7 березня у Дніпрі трамваї №5 та №12 закінчать свою роботу раніше.

Про це повідомили у КП “Дніпровський електротранспорт”.

Зазначається, що зміни пов’язані з ремонтом колії в районі перехрестя просп. Лесі Українки – вул. Святослава Хороброго.

Отже, останні відправлення з кінцевих зупинок:

маршрут №5:

  • від ж/м Західний о 20:13;
  • від Університету науки і технологій о 21:02.

маршрут №12:

  • від пл. Старомостова о 20:43;
  • від заводу Металовиробів о 21:38.

Враховуйте цю інформацію під час планування своїх поїздок!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі місяць перекриватимуть проспект Богдана Хмельницького: як їхатиме транспорт.

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Новости Днепра про У Дніпрі 7 березня трамваї №5 та №12 закінчать роботу раніше: деталіУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі 7 березня трамваї №5 та №12 закінчать роботу раніше: деталіРусский

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