У Дніпрі 68-річний чоловік хотів скоїти самогубство та ударив себе ножем в серце

У Дніпрі чоловік хотів накласти на себе руки.

Інцидент стався 27 січня на вулиці Білореченській. Ввечері до патрульних звернувся містянин та повідомив, що його знайомий спробував накласти на себе руки, пише Репортер.

68-річний чоловік подзвонив другові та поскаржився на погане самопочуття. Коли заявник приїхав до нього додому, то побачив свого знайомого з ножем в районі серця.

Приїхавши на місце інциденту, поліціянти побачили чоловіка з ножовим пораненням. Потерпілого забрали до лікарні. Попередньо, правоохоронців встановили, що той наніс удар собі сам. Слідів боротьби немає.

У домі потерпілого знайшли речовини, схожі на наркотики та рублі.

У деталях справи буде розбиратися слідчий.

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