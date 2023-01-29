У Дніпрі 68-річний чоловік хотів скоїти самогубство та ударив себе ножем в серце

Інцидент стався 27 січня на вулиці Білореченській. Ввечері до патрульних звернувся містянин та повідомив, що його знайомий спробував накласти на себе руки, пише Репортер.
68-річний чоловік подзвонив другові та поскаржився на погане самопочуття. Коли заявник приїхав до нього додому, то побачив свого знайомого з ножем в районі серця.
Приїхавши на місце інциденту, поліціянти побачили чоловіка з ножовим пораненням. Потерпілого забрали до лікарні. Попередньо, правоохоронців встановили, що той наніс удар собі сам. Слідів боротьби немає.
У домі потерпілого знайшли речовини, схожі на наркотики та рублі.
У деталях справи буде розбиратися слідчий.
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