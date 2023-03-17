У Дніпрі 63-річний чоловік влаштував стрілянину в магазині електроніки

Як повідомляють у ГУ НП у Дніпропетровській області, нападник зайшов до магазину та здійснив декілька пострілів в стелю з пістолета. Потім наказав одному з працівників магазину лягти на підлогу, в іншого, під погрозою травматичного пістолета, почав вимагати гроші з каси.
Чоловік забрав близько 36 тис. гривень та поклав їх до свого рюкзака. Однак піти з місця злочину не зміг – його затримали працівники Державної служби охорони.
16 березня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за злочин – до 15 років позбавлення волі.
Триває досудове розслідування.
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