У Дніпрі 63-річний чоловік влаштував стрілянину в магазині електроніки

У середу, 15 березня, близько 17:30 у магазині "Алло" на вулиці 20-річчя Перемоги 60-річний чоловік влаштував стрілянину.

Як повідомляють у ГУ НП у Дніпропетровській області, нападник зайшов до магазину та здійснив декілька пострілів в стелю з пістолета. Потім наказав одному з працівників магазину лягти на підлогу, в іншого, під погрозою травматичного пістолета, почав вимагати гроші з каси.

Чоловік забрав близько 36 тис. гривень та поклав їх до свого рюкзака. Однак піти з місця злочину не зміг – його затримали працівники Державної служби охорони.

16 березня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за злочин – до 15 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кам’янському невідомий збив велосипедиста та втік.

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