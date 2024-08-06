У Дніпрі 6 серпня низка тролейбусів курсуватиме за зміненим маршрутом

У зв’язку із проведенням ремонтних робіт проїзної частини на площі Соборній сьогодні, 6 серпня, з 13:00 до 14:30 год. деякі тролейбуси курсуватимуть зі змінами:
Нагадаємо, на Соборній площі виконують роботи у рамах облаштування інклюзивних посадкових майданчиків типу «віденська платформа» – зупинки трамвая, що влаштовані у вигляді платформ на проїзній частині на одному рівні з тротуаром.
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