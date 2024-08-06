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У Дніпрі 6 серпня низка тролейбусів курсуватиме за зміненим маршрутом

Сьогодні 07:35
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Відбулися тимчасові зміни у маршрутах деяких тролейбусів.

Новости Днепра про У Дніпрі 6 серпня низка тролейбусів курсуватиме за зміненим маршрутом

У зв’язку із проведенням ремонтних робіт проїзної частини на площі Соборній сьогодні, 6 серпня, з 13:00 до 14:30 год. деякі тролейбуси курсуватимуть зі змінами:

  • маршрут №1 прямуватиме від вул. Незалежності до просп. Лесі Українки;
  • маршрути №4, №6, №Б, №10 прямуватимуть через просп. Дмитра Яворницького без заїзду на пл. Соборну;
  • маршрути №9, №16, №21 прямуватимуть до Університету науки і технологій.

Нагадаємо, на Соборній площі виконують роботи у рамах облаштування інклюзивних посадкових майданчиків типу «віденська платформа» – зупинки трамвая, що влаштовані у вигляді платформ на проїзній частині на одному рівні з тротуаром.

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