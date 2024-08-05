У Дніпрі 5 серпня на чотирьох вулицях зранку до вечора не буде світла: адреси - Днепр Инфо
У Дніпрі 5 серпня на чотирьох вулицях зранку до вечора не буде світла: адреси
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Сегодня 07:22

Сьогодні деякі дніпряни залишаться без світла.

Новости Днепра про У Дніпрі 5 серпня на чотирьох вулицях зранку до вечора не буде світла: адреси

У понеділок 5 серпня жителям декількох вулиць відключать світло.

Про це йдеться на порталі міськради.

У зв’язку із проведенням планових робіт з 08:00 до 18:00 буде припинено електропостачання будинків, розташованих за адресами:

  • вул. Казакевича: 6; 
  • вул. Козака Мамая: 1-Б, 2-А, 3, 5-А, 7-А, 9-А, 11, 13-А, 15, 17-А, 22, 24;
  • вул. Агрономічна: 1-11, 13-19 (непарні); 
  • вул. Монтажна: 23-А, 24-30, 32, 36-46 (парні).

Окрім цього, є чудові новини – за розпорядженням Укренерго сьогодні у Дніпрі та області графіки відключень світла не застосовуватимуться. Однак в енергетичних компаніях закликають – за можливості не користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00. 

Якщо відбудуться зміни, про застосування заходів обмежень споживання буде повідомлено додатково.

Абоненти ЦЕК можуть слідкувати у Telegram-каналі, ДТЕК – у чат-боті.

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Новости Днепра про У Дніпрі 5 серпня на чотирьох вулицях зранку до вечора не буде світла: адресиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі 5 серпня на чотирьох вулицях зранку до вечора не буде світла: адресиРусский

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