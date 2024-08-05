У понеділок 5 серпня жителям декількох вулиць відключать світло.
Про це йдеться на порталі міськради.
У зв’язку із проведенням планових робіт з 08:00 до 18:00 буде припинено електропостачання будинків, розташованих за адресами:
Окрім цього, є чудові новини – за розпорядженням Укренерго сьогодні у Дніпрі та області графіки відключень світла не застосовуватимуться. Однак в енергетичних компаніях закликають – за можливості не користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.
Якщо відбудуться зміни, про застосування заходів обмежень споживання буде повідомлено додатково.
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