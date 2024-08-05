У Дніпрі 5 серпня міський електротранспорт курсуватиме зі змінами

У понеділок 5 серпня у зв’язку із ремонтними роботами проїзної частини і трамвайної колії на Соборній площі у маршрутах електротранспорту відбудуться наступні зміни:
З 13:00 до 14:30 у русі тролейбусів:
Також, з 21:00 трамвай №1 курсуватиме за двома напрямками:
а) Залізничний вокзал – просп. Дмитра Яворницького – вул. Центральна;
б) Залізничний вокзал – вул. 128-ї Бригади Тероборони – вул. Львівська/вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Святослава Хороброго – вул. Архітектора Олега Петрова – вул. Севастопольська – Університет науки і технологій.
Останні відправлення з кінцевих зупинок без зазначених змін:
Враховуйте вищезазначену інформацію при плануванні свого маршруту.
Нагадаємо, з’явився новий розворот: сталися важливі зміни в русі транспорту в центрі Дніпра.
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