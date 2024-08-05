У Дніпрі 5 серпня міський електротранспорт курсуватиме зі змінами

Продовжуються ремонтні роботи на площі Соборній.

У понеділок 5 серпня у зв’язку із ремонтними роботами проїзної частини і трамвайної колії на Соборній площі у маршрутах електротранспорту відбудуться наступні зміни:

З 13:00 до 14:30 у русі тролейбусів:

маршрут №1 прямуватиме від вул. Незалежності до просп. Лесі Українки;

прямуватиме від вул. Незалежності до просп. Лесі Українки; маршрути №4 , №6 , №10 , №Б прямуватимуть через просп. Дмитра Яворницького без заїзду на пл. Соборну;

, , , прямуватимуть через просп. Дмитра Яворницького без заїзду на пл. Соборну; маршрути №9, №16, №21 прямуватимуть до Університету науки і технологій.

Також, з 21:00 трамвай №1 курсуватиме за двома напрямками:

а) Залізничний вокзал – просп. Дмитра Яворницького – вул. Центральна;

б) Залізничний вокзал – вул. 128-ї Бригади Тероборони – вул. Львівська/вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Святослава Хороброго – вул. Архітектора Олега Петрова – вул. Севастопольська – Університет науки і технологій.

Останні відправлення з кінцевих зупинок без зазначених змін:

від Залізничного вокзалу о 20:27 год.;

від Університету науки і технологій о 20:59 год.

Враховуйте вищезазначену інформацію при плануванні свого маршруту.

Нагадаємо, з’явився новий розворот: сталися важливі зміни в русі транспорту в центрі Дніпра.

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