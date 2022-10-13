У Дніпрі 5-річна дівчинка сама гуляла в лісосмузі

Дівчинка пішла гуляти сама.

12 жовтня до поліцейських звернувся чоловік і розповів, що знайшов у лісосмузі дитину. На місце приїхали патрульні. Вони дійсно побачили заявника та 5-річну дівчинку.

Дитина не пам’ятала свою адресу та де живуть її батьки. Оглянувши територію, правоохоронці побачили жінку, яка виявилася мамою дівчинки.

Жінка дуже здивувалася, побачивши свою дитину разом з поліцейськими. Їм вона розповіла, що донька дивилася вдома телевізор, а вона пішла у своїх справах. Скоріш за все, дівчинка вийшла погуляти та загубилася.

Патрульні провели з мамою бесіду та повернули їй дитину.