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У Дніпрі 5-річна дівчинка сама гуляла в лісосмузі

Сьогодні 17:21
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Дівчинка пішла гуляти сама.

Новости Днепра про У Дніпрі 5-річна дівчинка сама гуляла в лісосмузі

12 жовтня до поліцейських звернувся чоловік і розповів, що знайшов у лісосмузі дитину. На місце приїхали патрульні. Вони дійсно побачили заявника та 5-річну дівчинку. 

Дитина не пам’ятала свою адресу та де живуть її батьки. Оглянувши територію, правоохоронці побачили жінку, яка виявилася мамою дівчинки. 

Жінка дуже здивувалася, побачивши свою дитину разом з поліцейськими. Їм вона розповіла, що донька дивилася вдома телевізор, а вона пішла у своїх справах. Скоріш за все, дівчинка вийшла погуляти та загубилася. 

Патрульні провели з мамою бесіду та повернули їй дитину. 

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